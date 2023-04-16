16-أبريل-2023

جريدة البعث

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الحرارة توالي ارتفاعها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

محمد عباس

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم، أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً.. تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

  الأحد الإثنين الثلاثاء
دمشق 26 / 13 28 /15 31 /16
القنيطرة 22 /12 25 / 13 25 / 14
درعا 27 / 12 29 / 14 30 / 15
السويداء 25 / 14 27 / 19 27 / 15
حمص 26 / 13 28 /16 29 / 17
حماة 27 / 14 29 / 15 30 / 16
الحسكة 25 / 14 27 / 13 29 / 15
اللاذقية 25 / 16 26 / 17 27 / 16
طرطوس 26 / 17 28 / 18 29 / 17
حلب 25 / 13 28 / 15 29 / 15
إدلب 25 / 13 28 / 14 29 / 15
دير الزور 29 / 15 32 / 16 34 / 18
الرقة 27 / 13 29 / 15 31 / 16

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