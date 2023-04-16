الرئيس الروسي يبحث مع وزير الدفاع الصيني تعزيز التعاون العسكري

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عضو مجلس الدولة الصيني وزير الدفاع لي شانغ فو تعزيز التعاون العسكري الثنائي.

وقال بوتين خلال اللقاء الذي جرى اليوم بحضور وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: إن هناك تطورا جيدا في جميع اتجاهات العلاقات بين البلدين بما في ذلك الجانب العسكري، مشيرا إلى أن التعاون العسكري يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

بدوره قال وزير الدفاع الصيني في مؤتمر صحفي بعد اللقاء إن التعاون بين موسكو وبكين يتطور على جميع المستويات، وسيستمر العمل لصالح ازدهار العالم كله.

وأشار شانغ فو إلى أنه اختار روسيا على وجه التحديد في الزيارة الأولى للتأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد شانغ فو أن بلاده مستعدة لمواصلة التعاون مع موسكو من أجل ازدهار العالم بأسره.