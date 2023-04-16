المؤسسة العامة للسينما تنظم العرض الجماهيري لفيلم الطريق و أفلام العيد

بدءا من أول أيام عيد الفطر السعيد ، تبدأ عروض التظاهرة السينمائية لأفلام العيد وفيلم الطريق التي تطلقها المؤسسة العامة للسينما في صالات الكندي ( دمشق و دمر و اللاذقية وطرطوس ) . حيث تتضمن عروضا جماهيرية لفيلم الطريق للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد وعروضا لأفلام أجنبية .

عروض فيلم الطريق في صالات الكندي ستعرض في كندي دمشق الساعة الرابعة . وفي كندي دمر الساعة الرابعة وفي صالة كندي اللاذقية الساعة السادسة والنصف وفي كندي طرطوس تنتهي في السابع والعشرين من نيسان وتقام العروض الساعة الرابعة والربع بينما تقدم في الساعة الثانية عروض عالمية متنوعة .

كما ستقدم عروض فيلم الطريق في عدد من المحافظات بدءا من الثاني من أيار القادم و حتى الخامس عشر منه .

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