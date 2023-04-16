المركز الوطني للزلازل: تسجيل 16 هزة أرضية خفيفة

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطاته سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 هزة أرضية بقدر أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح المركز في إعلانه على الفيسبوك أن الهزات المسجلة تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة، حيث سجلت 7 هزات في لواء اسكندرون وشاطئه بقدر تراوح بين 2 و9ر2 درجة، وهزة جنوب شرق بيروت ب 41 كم الساعة 14:25 وبقدر 6ر3 درجات، وهزة جنوب شرق حماة ب 3 كم الساعة 21:40 بقدر 1.6 درجة، و7 هزات في البر التركي بقدر تراوح بين 1ر2 و3ر4 درجات.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.