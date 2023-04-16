الوزير المقداد يزور تونس لتعزيز العلاقات الثنائية

يقوم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بزيارة عمل غداً إلى تونس، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وذكرت الخارجية التونسية في بيان لها أن زيارة المقداد إلى تونس تأتي تلبية لدعوة نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وكانت سورية وتونس أعلنتا في بيان مشترك في الثاني عشر من الشهر الجاري أنه تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق، قررت سورية إعادة فتح سفارتها بتونس، وتعيين سفير على رأسها.