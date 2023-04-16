انتشال جثث 5 من ركاب مروحية عسكرية يابانية سقطت بالبحر الأسبوع الماضي

ونقلت وكالة كيودو عن قوات الدفاع قولها في بيان: تم العثور على خمس جثث أثناء عملية غوص في أعماق البحار بحثاً عن مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، فقدت بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة عسكرية في جزيرة مياكو الأسبوع الماضي قبالة محافظة أوكيناوا الجنوبية.

وأضاف البيان: إنه تم أيضاً العثور على جزء كبير من حطام المروحية التي كانت تقل عشرة أشخاص وهي من طراز (يو اتش- 60 جي أي).