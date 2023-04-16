16-أبريل-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

انتشال جثث 5 من ركاب مروحية عسكرية يابانية سقطت بالبحر الأسبوع الماضي

محمد عباس

أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية العثور على جثث خمسة أشخاص، كانوا على متن مروحية عسكرية يابانية سقطت في البحر الأسبوع الماضي جنوب محافظة اوكيناوا.

ونقلت وكالة كيودو عن قوات الدفاع قولها في بيان: تم العثور على خمس جثث أثناء عملية غوص في أعماق البحار بحثاً عن مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، فقدت بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة عسكرية في جزيرة مياكو الأسبوع الماضي قبالة محافظة أوكيناوا الجنوبية.

وأضاف البيان: إنه تم أيضاً العثور على جزء كبير من حطام المروحية التي كانت تقل عشرة أشخاص وهي من طراز (يو اتش- 60 جي أي).

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