تتبّع مراحل تنفيذ البنى التحتية للمساكن المؤقتة

اللاذقية – مروان حويجة

ركّز اجتماع محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال مع مديري المؤسسات والمديريات الخدمية والإنشائية على مراحل تنفيذ البنى التحتية في المواقع المعدّة لإقامة المساكن المؤقتة، بالتعاون مع الهلال الاحمر الإماراتي، وبرنامج دخول الورشات الخدمية بالتوازي مع إنشاء المساكن لضمان سرعة الإنجاز.

المحافظ هلال أكّد على المتابعة الدورية لكل المواقع وسرعة تنفيذ الخدمات والبنى التحتية في المواقع المعدّة لإنشاء المساكن المؤقتة للمباشرة بأعمال التركيب بما يسهم في تقليل مدة استلام كل مشروع، وإنجاز الدراسات المتعلقة بمواقع أخرى مقترحة لتركيب المنازل المسبقة التي وصلت المحافظة من الصين، وإعداد الدراسات حول احتياجات تنفيذ المشاريع الخدمية من اتصالات وصرف صحي ومياه والكشوف التقديرية لها التي من الممكن تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وفي جولة ميدانية على مواقع تنفيذ المساكن المؤقتة للمتضررين من الزلزال اطلع المحافظ برفقة رئيس وفد الهلال الاحمر الاماراتي محمد الكعبي على سير العمل بتجهيز المواقع المعدة لإنشاء المساكن المؤقتة للمتضررين من الزلزال.

وخلال الجولة التي شملت المواقع في مدينتي اللاذقية وجبلة عرض مديرو المشاريع واقع سير العمل من استبدال تربة وأعمال الترحيل والتسوية وشدد المحافظ على سرعة إنجاز البنى التحتية لتسليمها للشركة المكلفة بتركيب المساكن ودخول المؤسسات الخدمية بالوقت نفسه لإنجاز الأعمال المطلوبة منها من مرافق وبنى تحتية وخدمات وفق المخططات.

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