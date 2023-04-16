تنافس مثير في ختام دوري رمضانيات لفروسية قفز الحواجز

وسط مشاركة كبيرة اختتمت يوم أمس منافسات دوري رمضانيات لفروسية قفز الحواجز الذي اقيم على أرضية نادي باسل الأسد للفروسية في الديماس بريف دمشق، حيث تألف الدوري من أربع مباريات لجميع الفئات جرت على مدى أربعة أيام، وتوج في ختام الدوري ستة فرسان من أصحاب أفضل النقاط في كل فئة جرى تجميعها خلال مشاركاتهم في منافسات الدوري.

ففي فئة البيغ تور بارتفاع حواجز وصل حتى 140 سم توج بالمركز الأول الفارس محمد جوبراني برصيد 265 نقطة مع زمن التمايز 29:25، وحل في المركز الثاني الفارس عمرو حمشو ب 265 نقطة مع زمن التمايز 29:33 وجاء في المركز الثالث الفارس همام الخولي ب 190 نقطة.

أما في فئة ميديوم تور بارتفاع حواجز وصل حتى 130 سم فحلت في المركز الأول الفارسة جودي نظام برصيد 230 نقطة تلاها في المركز الثاني الفارس محمود المصري ب 215 نقطة، وفي المركز الثالث الفارس محمد جوبراني والفارس جواد نظام ب 200 نقطة، وفي المركز الخامس الفارسة آية حمشو ب 175 نقطة.

وتوج الفارس مروان زبيبي بالمركز الأول لفئة سمول تور بارتفاع حواجز وصل حتى 120سم بعد أن جمع 245 نقطة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد المصري ب 205 نقطة، وفي المركز الثالث الفارس محمد جوبراني ب 195نقطة، وفي المركز الرابع الفارس جواد أحمد ب 190 نقطة، وفي المركز الخامس الفارس جواد نظام ب 115 نقطة.

فئة الآماتور بارتفاع حواجز وصل حتى 110سم شهدت تتويج الفارسة شروق المصري بالمركز الأول بعد أن جمعت 295 نقطة تلاها في المركز الثاني الفارس علي عطية ب 275 نقطة، وفي المركز الثالث الفارس الفريد النقري ب 220 نقطة، وفي المركز الرابع الفارسة جوري بحبوح ب 135 نقطة، وفي المركز الخامس الفارس فراس خربطلي ب 115 نقطة.

وفي فئة الميني تور بارتفاع حواجز وصل حتى 90 سم حقق المركز الأول الفارس الحسن النقري برصيد 270 نقطة، وحل في المركز الثاني الفارس جاد اللحام ب 220 نقطة، أما المركز الثالث فذهب بالتساوي لكل من الفرسان (حازم المصري، عبد الهادي أسعد، الفريد النقري) برصيد 125 نقطة.

أما في فئة الاطفال بارتفاع حواجز وصل حتى 80 سم فتوج بالمركز الأول الفارس تيم دياب ب 260 نقطة، وحل في المركز الثاني الفارس عبد الهادي أسعد ب 240 نقطة، وفي المركز الثالث الفارس بشر الغفير ب 170 نقطة، وفي المركز الرابع الفارس الحسن النقري ب 165 نقطة، وفي المركز الخامس الفارس جاد اللحام ب 155 نقطة.

المحرر الرياضي

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