16-أبريل-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

خروج الخط الكهربائي البديل المغذي للسويداء من الخدمة وتأمين خط طوارئ لحين إنهاء إصلاحه

محمد عباس

خرج الخط الكهربائي البديل المغذي لمحافظة السويداء عن الخدمة ليلة أمس، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن المحافظة وتأمين خط طوارئ لتغذية المرافق الحيوية والمنازل.

وذكر مدير الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس غسان ناصر أن الخط البديل خرج من الخدمة في منطقة خربة غزالة لأسباب مجهولة حتى الآن، وتمت تغذية المحافظة بكميات محدودة من الكهرباء عن طريق خط طوارئ محدود الاستطاعة، لتشغيل المرافق الحيوية والخلايا والمجموعات الصغيرة المغذية للمنازل بمعدل نصف ساعة أو أقل لحين عودة الخط البديل للخدمة.

وكان الخط الرئيسي المغذي للمحافظة من محطة تشرين خرج من الخدمة أواخر شهر آذار الماضي، بعد انهيار عدد من أبراجه في ريف السويداء الشمالي جراء رياح شديدة تعرضت لها المنطقة، وتم تأمين التغذية للمحافظة حينها عن طريق خط بديل “غزالة 230 ك. ف”.

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