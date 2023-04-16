16-أبريل-2023

جريدة البعث

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سفينة إماراتية ثالثة محمّلة بمواد للإغاثة والبناء تؤمّ مرفأ اللاذقية

بشار المحمد
اللاذقية – مروان حويجة:

أمّت مرفأ اللاذقية اليوم سفينة المساعدات الإماراتية الثالثة من نوعها، وتحمل على متنها  أكثر من ألفي طن من المواد المتنوعة اللازمة لمنكوبي الزلزال والمقدّمة من  هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية “الفارس الشهم 2″، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مرحلة التعافي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من المحافظات.
وتُعد السفينة الأكبر من نوعها؛ حيث تحمل 165 .2215 طناً، وتتكون من  1392.5 طناً مواد غذائية، و 822.5 طناً من المواد إغاثية، بالإضافة إلى 685 طناً من مواد البناء ، وسيتم توزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري .

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