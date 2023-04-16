شركة الأحذية تستهدف إنتاج /700/ ألف زوج فعلي خلال العام الحالي

دمشق – رحاب رجب

بين شريف أحمد الحسن مدير عام الشركة العامة لصناعة الأحذية، أن الشركة وضعت منذ بداية هذا العام خطة إنتاجية للوصول إلى طاقة مخططة لإنتاج كمية/700/ ألف زوج فعلي تعادل أكثر من مليار زوج معياري من مختلف أنواع الأحذية، وبقيمة إجمالية /45،4/ مليار ليرة وذلك بجهود /700/ عامل، ولفت الحسن إلى أن الشركة تعتمد على الطلبات المقدمة من القطاع العام، علما أن الشركة تعمل حالياً في معملين فقط (معمل السويداء – معمل مصياف).

وحول واقع الشركة الحالي أوضح مدير عام الشركة أن هناك أربعة معامل تتبع للشركة، فهناك معمل أحذية درعا الذي تم تدميره من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة وسرقة كامل الآلات، وقامت الشركة باستئجار صالة من شركة اليرموك لإحداث صالة إنتاج بعدد محدود من الآلات لإنتاج فرعات الأحذية العسكرية لدعم الإنتاج في معمل السويداء بواقع عمال بلغ /23/ عاملاً، أما معمل أحذية النبك فيعمل بشكل جزئي نظرا للأضرار الكبيرة والنهب الذي أصابه على أيدي الإرهابيين ويتم حالياً إنتاج رباطات وفرعات أحذية عسكرية لدعم معمل مصياف بعدد عمال بلغ /28/ عاملاً.

وأكد مدير الشركة أن معمل أحذية السويداء يعمل بكامل طاقته الإنتاجية بواقع خط إنتاج واحد وعدد عماله /166/ عاملاً، كما أن معمل مصياف يعمل أيضا بكامل طاقته الإنتاجية بواقع خط إنتاج واحد وعدد عمال /240/ عاملاً.

وأشار الحسن إلى أن الشركة العامة لصناعة الأحذية من أكبر الشركات المتخصصة والرائدة في صناعة الأحذية على مستوى الشرق الأوسط، وتعتمد في إنتاجها على الجلود الطبيعية بكل إنتاجها.

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