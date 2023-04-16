طقس الغد.. فرصة مهيأة لزخات مطرية

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية وخاصة فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشمالية والجزيرة وجنوبية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…