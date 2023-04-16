17-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

طقس الغد.. فرصة مهيأة لزخات مطرية

بشار المحمد

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية وخاصة فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشمالية والجزيرة وجنوبية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

 دمشق 28 /14
المنطقة الجنوبية 29 /15
المرتفعات الجبلية 21 /9
المنطقة الوسطى 28 /13
المنطقة الساحلية 26/ 16
المنطقة الشمالية 28 /12
منطقة الجزيرة 26/14
المنطقة الشرقية 31 /18
منطقة البادية 27 / 14

 

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