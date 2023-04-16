16-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

قوات الاحتلال تقتحم أحياءً عدة بالقدس وتعتقل 21 فلسطينياً

بشار المحمد

الأرض المحتلة – سانا:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم واحداً وعشرين فلسطينياً في الضفة الغربية، غالبيتهم في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من أحياء البلدة القديمة، وبلدة الرام في القدس، واعتقلت ثلاثة عشر فلسطينياً بينهم أطفال، كما اعتقلت شاباً من باحات المسجد الأقصى.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي عزون في قلقيلية وحوسان في بيت لحم، واعتقلت سبعة فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.

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