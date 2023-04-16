قوات الاحتلال تقتحم أحياءً عدة بالقدس وتعتقل 21 فلسطينياً

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم واحداً وعشرين فلسطينياً في الضفة الغربية، غالبيتهم في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من أحياء البلدة القديمة، وبلدة الرام في القدس، واعتقلت ثلاثة عشر فلسطينياً بينهم أطفال، كما اعتقلت شاباً من باحات المسجد الأقصى.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي عزون في قلقيلية وحوسان في بيت لحم، واعتقلت سبعة فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.