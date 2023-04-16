مجلس الشعب: ذكرى الجلاء ستبقى حافزاً للشعب السوري للانتصار على المؤامرات

من جانبهم، جدد أهلنا في الجولان السوري المحتل رفضهم الاحتلال الإسرائيلي وكل مخططاته الاستعمارية التوسعية الهادفة إلى سلخهم عن وطنهم، مؤكدين أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً، وهو عائد إلى حضن الوطن مهما طال أمد الاحتلال.

وقال أبناء الجولان في بيان لهم اليوم بالذكرى الـ 77 لعيد الجلاء تلقت سانا نسخة منه: “إننا في الجولان العربي السوري المحتل وفي الذكرى الـ 77 ليوم الجلاء العظيم نحيي نضالات وبطولات شعبنا العربي السوري ضد المستعمر الأجنبي، ونحني هاماتنا أمام أبطال ومجاهدي الثورة السورية الكبرى ضد المستعمر الفرنسي عام 1925 بقيادة المجاهد البطل سلطان باشا الأطرش وجميع رفاقه من قادة النضال الوطني في كل أنحاء سورية، وفي مقدمتهم الأبطال إبراهيم هنانو وصالح العلي ويوسف العظمة، وغيرهم الكثير من مناضلي وقادة النضال الوطني السوري التحرري.

وأضاف أهلنا في بيانهم: “من عبق التاريخ المشرف الذي تفوح منه هذه البطولات والنضال والأمجاد نجدد رفضنا الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل ولكل مخططاته التوسعية الهادفة إلى سلخنا عن وطننا سورية”، مؤكدين في الوقت ذاته بإرادة وعزيمة أبطال الجلاء على أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً وهو عائد إلى حضن الوطن مهما طال ليل الظلام والظالمين، وأن الإرادة العربية السورية الحرة التي طردت المستعمر الفرنسي هي ذات الإرادة الوطنية السورية الحرة التي ستطرد المحتل الإسرائيلي عن أرض الجولان.

وتوجه أهالي الجولان بالتحية لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وإلى الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني وإلى محور المقاومة بكل مكوناته.