6 آلاف هزة توقظ أكثر البراكين فتكا

عاد أكثر البراكين فتكا في العالم لنشاطه الزلزالي بعد أن ظل خامدا لثمانية وثلاثين عاما، ما يشير إلى أنه قد يستيقظ في “الأيام المقبلة”.

وبحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية، سجلت نيفادو ديل رويز الكولومبية 6000 هزة أرضية يوميا الأسبوع الماضي، ما دفع المسؤولين إلى رفع حالة التأهب إلى ثاني أعلى مقياس وإجلاء أكثر من 2500 أسرة في المنطقة.

ويعيش حوالي 57000 شخص في منطقة خطر البركان، والتي تنتشر عبر أجزاء من ست مقاطعات، وفقا للخدمات الجيولوجية الكولومبية (CGS). ويمتد نيفادو ديل رويز على الحدود بين مقاطعتي توليما وكالداس في كولومبيا.

وتسبب ثوران البركان عام 1985 في مقتل أكثر من 25 ألف شخص، وهو رابع أخطر ثوران بركاني في تاريخ البشرية، ما تسبب في دفن الناس تحت الانهيارات الجليدية من شظايا الأرض والصخور.

وتعتقد CGS أن الزلازل التي حدثت الأسبوع الماضي ناتجة عن تحرك الصهارة عبر نظام الأعطال، ما يمهد الطريق لما يمكن أن يكون ثوران نيفادو ديل رويز القاتل القادم.

ويصل ارتفاع البركان، الذي تشكل منذ نحو 150 ألف عام، إلى 17717 قدما، ويقع على بعد 80 ميلا إلى الغرب من العاصمة بوغوتا. وهو عبارة عن بركان طبقي يتكون من عدة طبقات من الحمم البركانية التي تتناوب بين الصخور والرماد البركاني المتصلب.

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