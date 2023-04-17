أرقام قياسية في ثالث جولات إياب الدوري الممتاز

ناصر النجار

كما هي منافسات الفرق على مراكز الدوري بين الصدارة والهبوط، هناك منافسات أخرى على لقب الهدافين، ومنافسات لكسر الأرقام القياسية وتحقيق أرقام جديدة في الدوري الممتاز.

ويمكن الحديث عن فريق الوثبة الذي ما زال يملك أفضل الأرقام القياسية للموسم الحالي، فهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في 13 مباراة والفرق الأقوى دفاعياً، فلم يدخل مرماه أكثر من خمسة أهداف ويحتل المركز الثالث بالقوة الهجومية برصيد 18 هدفاً بعد جبلة 23 والجيش 19 هدفاً.

والأضعف هجوماً الكرامة والوحدة فلم يسجلا أكثر من خمسة أهداف حتى الآن يليهما حطين بسبعة أهداف والطليعة بثمانية أهداف وتشرين بتسعة آلاف، وأضعف الفرق دفاعاً المجد وتلقى مرماه سبعاً وعشرون هدفاً ثم حطين وعليه عشرون هدفاً، ثم الطليعة بسبعة عشر هدفاً والكرامة بستة عشر هدفاً.

مجموع ما سجل في الدوري حتى الآن بلغ 135 هدفاً، ويتصدر قائمة الهدافين محمد الواكد مهاجم الجيش ومحمود البحر مهاجم جبلة، ولكل منهما ثمانية أهداف، يليهما علاء الدين دالي من الفتوة ومحمد قلفاط من الوثبة وعبد القادر عدي من جبلة وعلي غصن من الكرامة ولكل منهم خمسة أهداف، مع العلم ان علي غصن سجل أربعة اهداف لمصلحة حطين في الذهاب.

وللأسف غاب الهدافون الكبار عن التسجيل هذا الأسبوع، وتألق مهاجم الفتوة الجديد مصطفى جنيد القادم من حطين فسجل هدفين في مباراتين متتاليتين، وعلى ما يبدو سيكون نجم مرحلة الإياب بعد أن وجد مكانه مع الفتوة.

هناك لاعبون جدد دخلوا قائمة التسجيل وهم يلعبون دور المهاجم الخفي ومنهم عبد الهادي شلحة، مهاجم الجيش الذي تلقى تمريرة “ولا أحلى” من الواكد، وكان هدف لاعب الكرامة الشاب مازن عمارة جميلاً حيث سجل هدفاً بمرمى الفتوة من ركلة ركنية مباشرة، ومثل هذه الأهداف غابت عن ملاعبنا طويلاً.

ركلتا جزاء سجلتا هذا الأسبوع، فارتفع العدد إلى ست عشرة ركلة ضاعت منها اثنتان، وفقد سجل مهاجم تشرين نصوح نكدلي هدفاً تشرين بمرمى الجيش من ركلة جزاء، كما سجل حسين جويد من أهلي حلب بمرمى الوحدة في الدقيقة 99 من المباراة.

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