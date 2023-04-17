الرئيس الإيراني يقبل دعوة الملك السعودي لزيارة الرياض

أعلن علي رضا عنايتي مدير إدارة شؤون الدول الخليجية في وزارة الخارجية الإيرانية أن الرئيس إبراهيم رئيسي قبل دعوة الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن عنايتي قوله: “تلقينا دعوة من العاهل السعودي، وكان رد رئيس الجمهورية على هذه الدعوة إيجابياً، ونأمل بأن تجري الزيارة في موعد يقرره مكتب رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتنويع مجالات التعاون بينهما، وستكون زيارة مهمة، وتترك تأثيراً إيجابياً في تمتين العلاقات الثنائية.

وأضاف: إن إيران والسعودية تؤكدان أن العلاقات بينهما لن تقتصر على العلاقات الثنائية، كونهما دولتين كبيرتين، وأن التعاون بينهما في مختلف المجالات سيكون له تأثير كبير على المنطقة وخارجها.