الصين: نراقب عبور المدمرة الأميركية في مضيق تايوان وقواتنا في حالة تأهّب

أعلنت الصين اليوم أنها راقبت عبور مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية (يو إس إس ميليوس) من مضيق تايوان أمس، مؤكدة أنها تبقي قواتها بحالة تأهب قصوى في جميع الأوقات.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز الصينية عن شي يي المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني قوله اليوم: إن “المدمرة الأميركية أبحرت يوم أمس عبر مضيق تايوان، وأن قيادة المسرح الشرقي التابع للجيش وضعت قواتها بحالة التأهب العليا من أجل تعقب ورصد المدمرة عبر كامل مسارها”.

وأكد شي على أن قوات القيادة تبقي قواتها على أهبة اليقظة والحذر في جميع الأوقات، لضمان السلامة والسيادة الوطنية والسلم والاستقرار الإقليميين.

بدوره شدد خبير من القوات العسكرية البرية الصينية في حديث لغلوبال تايمز على أن الولايات المتحدة تواصل إرسال السفن الحربية عبر مضيق تايوان دوريا وبأسلوب استفزازي من أجل اللعب بورقة تايوان، إلا أن هذه الحيلة تخسر هدفها أمام تنامي قوة الجيش الشعبي الصيني.

وكانت الصين جددت في الرابع من نيسان الجاري مطالبتها الولايات المتحدة بتجنب تقويض العلاقات الصينية الأمريكية، ونشر السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.