القوات الروسية تصدّ هجومين أوكرانيين

أعلن المكتب الصحفي لمجموعة قوات المركز الروسية اليوم عن صد هجومين أوكرانيين في قطاعي تشيرفونو ديبروفسك ويامبولوفسك.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن ألكسندر سافتشوك المتحدث باسم المكتب قوله: “إن قوات ووسائل الاستطلاع في قطاع تشيرفونو ديبروفسك كشفت عن تحركات للمجموعة الهجومية في اللواء الجوي 95 التابع للقوات الأوكرانية.. ونفذ طيران الجيش الروسي هجوما صاروخيا مضادا، وكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمعدات”.

وفي قطاع يامبولوفسك حاولت فصيلة المركبات القتالية المدرعة من اللواء 25 المحمول جواً من القوات الأوكرانية استعادة مواقع كانت قد خسرتها، وردت المدفعية الروسية بقصف التجمع وتكبيد العدو خسائر كبيرة وإجباره على العودة لمواقعه السابقة.