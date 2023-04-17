17-أبريل-2023

جريدة البعث

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الوزير المقداد يبدأ زيارة رسمية إلى تونس لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

بشار المحمد
تونس – سانا:

وصل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين إلى العاصمة التونسية قادماً من الجزائر في زيارة رسمية، بناء على دعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين سورية وتونس وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة والعالم.

وكان وزير الخارجية التونسي في مقدمة مستقبلي الوزير المقداد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية التونسية.

ويرافق الوزير المقداد الدكتور نمير الغانم سفير سورية في الجزائر، والدكتور رياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، وإحسان الرمان من مكتب وزير الخارجية.

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