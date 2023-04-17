“الوطني للزلازل”: تسجيل 6 هزّات خفيفة

وأوضح المركز في إعلان تلقت سانا نسخة منه صباح اليوم أن الهزات المسجلة منها هزة في لواء اسكندرون بقدر 2.2 درجة، و5 هزات في تركيا، بقدر يتراوح من 2.3 وحتى 3.3 درجات.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة، لا تحدث أي أضرار ويمكن الإحساس بها فقط، أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية، ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.