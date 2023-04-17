بوغدانوف والجعفري يبحثان تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة

موسكو – سانا:

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو الدكتور بشار الجعفري تطورات الأوضاع في سورية ومحيطها، مع التركيز على حل الأزمة فيها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن بوغدانوف أكد خلال استقباله الجعفري استعداد موسكو لمواصلة بذل الجهود اللازمة لدفع الحوار البناء بين دمشق ومحيطها الإقليمي، انطلاقاً من مبادئ الاحترام غير المشروط لسيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها، لافتةً إلى أن اللقاء تناول كذلك بعض المسائل العملية للتعاون الثنائي، بما في ذلك جدول الاتصالات المقبلة.

وأشارت إلى أن بوغدانوف قدّم التهنئة للسفير الجعفري بعيد الجلاء في ذكراه السابعة والسبعين.

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