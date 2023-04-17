حزب البعث – اليمن: ذكرى الجلاء ستظل حية ومثالاً على البطولة

أكدت القيادة القُطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- قُطر اليمن أن ذكرى جلاء المستعمر الفرنسي عن أراضي سورية ستظل حية في ذاكرة الشعب السوري كأروع ملاحم البطولة والتضحية.

وفي بيان بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للجلاء أكدت القيادة القطرية “أن الشعب السوري خاض على مدى سنوات طويلة كفاحاً شعبياً شمل كل مكوناته وبقاعه الجغرافية ضد المستعمر الفرنسي، مسطراً أروع البطولات حتى الاستقلال، وامتزجت دماء الشهداء بتراب الوطن دفاعاً عن استقلاله ووحدته وقراره المستقل وترسيخاً لقيم الإنسانية التحررية في صفوف الشعب السوري والتي ظلت حاضرة بقوة في الثقافة النضالية الوطنية للشعب السوري العظيم”.

وأضاف البيان: إن سورية ظلت دائماً الحصن المنيع الذي تتحطم عليه كل المؤامرات الاستعمارية القديمة والحديثة، وهو ما بدا جلياً في تصديها للمؤامرة الكونية الخبيثة التي استهدفت وحدتها وسيادتها والتي تكالبت فيها دول من مختلف أنحاء العالم ضد الدولة السورية، مستخدمة شتى الوسائل بما فيها التنظيمات الإرهابية التي قدمت لها الدعم اللوجستي والمالي والسلاح لتحقيق أهدافها وأجندتها الاستعمارية القديمة الحديثة.

وشدد البيان على أن سورية دافعت عن نفسها وعن الأمة والمنطقة حتى هذه اللحظة، وحققت انتصاراً عظيماً على الإرهابيين وداعميهم، مبرهنة بذلك أن معركة الجلاء (معركة الوصول إلى الاستقلال التام) بقيت دائماً الخيار الوطني الذي لا بديل له للشعب السوري وجيشه.

ووجهت قيادة الحزب التحية لصانعي الجلاء وأحفادهم أبطال الجيش العربي السوري الباسل، ورفعت آيات الإجلال والتقدير لأرواح الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس لدحر المستعمر ومقاومة الإرهاب وإفشال المؤامرات والحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية.