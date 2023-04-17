رفع مستوى الخدمات خلال أيام العطلة بحلب

حلب – معن الغادري

أوضح رئيس مجلس المحافظة محمد حجازي أن دورة العمل اليومية الاعتيادية ستستمر خلال أيام العطلة، خاصة بما يتعلق بالجانب الخدمي، والصحي، وبما يؤمن كل ما يحتاجه المواطن، مشيراً إلى أن المديريات والمؤسسات الخدمية والصحية والمصرفية، ستواصل عملها وتقديم خدماتها المطلوبة، يضاف إلى ذلك تعزيز الجانب الرقابي على الأسواق، و استمرار التدخل الإيجابي من خلال فروع وصالات السورية للتجارة، والتي ستواصل عملها بالتناوب.

وبما يخص عمل المصارف خلال أيام العطلة، بين حجازي أن المصرف العقاري في باب جنين سيواصل تقديم خدماته المصرفية لجميع المواطنين خلال أيام العطلة، لافتاً إلى تغذية جميع صرافات المصرف التجاري بالأموال اللازمة، لتمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم المالية خلال أيام العطلة، وسيصدر لاحقاً قائمة بأسماء الفروع المناوبة للمصرف التجاري خلال أيام العطلة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور المهندس معد المدلجي أن المديريات الخدمية ستستمر في عملها ضمن نطاقاتها الجغرافية خلال العطلة، وتسيير دوريات لمنع ارتكاب المخالفات، داعياً المواطنين إلى الحفاظ على النظافة والتقيد بمواعيد رمي القمامة، خاصة خلال ساعات التنزه ضمن شريط المحلق الجنوبي من المدينة.

في السياق، وضعت مديرية صحة حلب كافة مرافقها الصحية في حالة جاهزية كاملة خلال عطلة العيد، وأوضح مدير الصحة الدكتور زياد الحاج طه أن المديرية استكملت كافة استعداداتها لاستمرار العمل خلال عطلة عيد الفطر السعيد من حيث استكمال التجهيزات والمواد الطبية وتنظيم مناوبات الأطباء والفنيين والممرضين.

ودعا حاج طه المواطنين إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الواقية وعدم تناول الأطعمة المكشوفة، وعدم شراء الألعاب الخطرة للأطفال، واتخاذ تدابير الصحة العامة والنظافة الشخصية، ومراجعة المشافي والمراكز الصحية في حال وجود أي شكوى من أي حالة مرضية.

وحول جاهزية المرافق الصحية، بين مدير الصحة أن المرافق الصحية مستنفرة خلال أيام العطلة لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للمواطنين حيث تستمر مشافي الرازي الجراحي وزاهي أزرق والتوليد الحكومي بالعمل واستقبال المراجعين على مدار الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى عمل المراكز الصحية خلال أوقات الدوام الرسمي في عدد من المناطق والأحياء، واستمرار منظومة الإسعاف السريع بالعمل على مدار الـ 24 ساعة.

بدوره بين الدكتور زاخر حكيم مدير الشؤون الصحية في مجلس المدينة أن المديرية تتابع عن كثب مدى التزام الباعة والمحال بالقواعد الصحية ، مشيراً إلى أن دوريات المديرية تكثف جولاتها على الأسواق للتأكد من سلامة ما يتم عرضه من مواد وسلع غذائية ، وقد تم ضبط العديد من المخالفات الصحية مؤخراً.

وبما يخص الأسواق بين مدير حماية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد سنكري أن عمل دوريات حماية المستهلك سيستمر وبوتيرة أعلى لضبط الاسواق والأسعار خلال أيام العطلة وأثناء عطلة العيد، داعياً المواطنين إلى التعاون والابلاغ عن أي مخالفة ليتم معالجتها فوراً.

مدير المخابز بحلب جميل شعشاعة أوضح بدوره أنه لا يوجد أي تعديل على برنامج عمل المخابز، وسيستمر عملها وانتاجها خلال أيام العطلة بكامل طاقتها الانتاجية.

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