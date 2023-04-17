زيارة ضريح القائد المؤسس بمناسبة ذكرى الجلاء

اللاذقية – مروان حويجة:

بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجلاء، وتخليداً وعرفاناً لهذه المناسبة العظيمة، أمّت ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد بمدينة القرداحة وفود رسمية وحزبية وشعبية ونقابية وفعاليات أهلية، حيث قرؤوا، كما وضع الرفيقان المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ومحافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال إكليلاً من الزهور على الضريح.

وشارك في الزيارة الرفاق أعضاء قيادتي فرعي اللاذقية والجبهة الوطنية التقدمية ورئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب، وقائد الشرطة، وأعضاء مجلس الشعب وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

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