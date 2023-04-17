صحة حماة تُحدّد المشافي والمراكز الصحية المناوبة خلال العيد

وأوضحت أن المشافي العامة شملت السقيلبية وسلمية والهيئات المستقلة لمشافي الأسد الطبي وحماة ومصياف، إضافة إلى منظومة الإسعاف والطوارئ ومخبر مسحات كورونا في العيادات الشاملة، ودائرة الرقابة الدوائية وفريق التقصي المركزي لمراقبة سلامة الغذاء، حيث يستمر الدوام في هذه المؤسسات طيلة أيام العطلة دون انقطاع.

كذلك تم تحديد عدد من المراكز الصحية المناوبة خلال العطلة في جميع المناطق في مصياف وسلمية ومحردة والسقيلبية وصوران، إضافة إلى استمرار العمل في مركز مكافحة اللاشمانيا.