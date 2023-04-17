عودة عربية لاتحاد كرة اليد واتفاقيات قادمة للتطوير

شارك اتحاد كرة اليد في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي أقيمت أمس الأول في تونس وقد مثل الاتحاد العميد علي صليبي رئيس مجلس إدارته.

العميد صليبي وفي اتصال هاتفي أكد لـ “البعث” أنه كان من الضروري حضور الجمعية العمومية بعد انقطاع وغياب طويل عن المشاركة في أي نشاط للاتحاد العربي لكرة اليد، حيث أقيم الاجتماع على هامش البطولة العربية للشباب التي تستضيفها مدينة المهدية في تونس، موضحاً أن الاجتماع تمت فيه مناقشة جدول أعمال الجمعية واعتماد محضر الجمعية العمومية العادية السابقة ومحضر الجمعية الطارئة الذي عقد في شهر آب عام 2022 بالإضافة إلى عرض تقرير الأمانة العامة للاتحاد العربي لكرة اليد عن الفترة الماضية.

وأضاف صليبي: تم خلال الاجتماع تقديم صورة كاملة عن ضرورة تفعيل دور الاتحاد السوري في جميع المجالات المشتركة مع الاتحادات العربية، وضرورة الاستفادة من الخبرات العربية في تطوير كوادر اللعبة لدينا من مدربين وحكام وفي الجانب التنظيمي والاداري.

وكشف صليبي أنه تم إجراء اتفاقيات مع بعض الاتحادات العربية، حيث تم توقيع اتفاقية مع الجانب التونسي كشراكة في مجالات التدريب والتحكيم، وتبادل زيارات المنتخبات الوطنية بين الجانبين لكافة الأعمار والفئات، مبيناً أن الاتحاد العراقي كان له دور كبير بدعم كرة اليد السورية بجميع مفاصلها، وكذلك الاتحاد الاردني الذي يقدم الدعم من خلال اتفاقية يتم العمل على صياغتها بين الاتحادين.

عماد درويش

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