في عيده الفضّي.. مهرجان الشيخ صالح العلي يحتفي بذكرى الاستقلال

طرطوس- وائل علي:

على مدى ربع قرن من إحياء مهرجان رجل الاستقلال الشيخ صالح العلي ومدينة الشيخ بدر في محافظة طرطوس معقل الثورة التي انطلقت منها أول رصاصة في وجه المستعمر الفرنسي تستقبل في عيد المهرجان “الفضي”، بحضور الرفيق أمين فرع طرطوس للحزب، محمد حبيب حسين، وعبد الحليم عوض خليل، محافظ طرطوس بالتزامن مع احتفالات شعبنا بالذكرى السابعة والسبعين للاستقلال المجيد وأعياد نيسان، ضيوف فعاليات المهرجان الذي يقام في ساحة المهرجان عند ضريح المناضل الشيخ صالح العلي يومي الثامن عشر والتاسع عشر من نيسان الجاري.

ويتضمن المهرجان في يومه الأول زيارة الضريح وقراءة الفاتحة وافتتاح المعارض التراثية لاتحاد حرفيي طرطوس في متحف الشيخ صالح العلي، عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، يليه الافتتاح الرسمي عند الثانية عشرة بكلمة ترحيبية لرئيس مجلس محافظة طرطوس عليا محمود، وعرض رياضي لنادي الشيخ بدر، كما سيقام المهرجان الشعري بمشاركة الشعراء، يوسف معلا وممدوح لايقة وإياد خزعل وعلوش عساف وإبراهيم عباس ياسين ومحمود حبيب.

ويستضيف اليوم الثاني للمهرجان اللقاء الحواري السياسي مع السفير علي عبد الكريم علي، في المركز الثقافي بالشيخ بدر الساعة الحادية عشرة صباحاً، كما سيقام حفل فني مساءً في ساحة المهرجان الساعة الخامسة.

يُشار إلى أنه تم توجيه دعوة عامة للجميع لحضور فعاليات المهرجان.

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