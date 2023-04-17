17-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين الصفحة الاولى سلايد الجريدة صحيفة البعث 

كنعاني: سورية سطّرت ملاحم بطولية في الدفاع عن استقلالها

بشار المحمد
طهران – سانا:

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن سورية بدورها الاستراتيجي المحوري وقدراتها وحكمتها السياسية تعتبر من أهم الدول العربية.

وقال كنعاني في تصريح لمراسل “سانا” في طهران: إن سورية واجهت في السنوات الأخيرة الكثير من المؤامرات الغربية، وانتشار التنظيمات الإرهابية، وفقدت الكثير من أبنائها الذين قدموا دماءهم فداء لعزة وكرامة بلادهم، وحفاظاً على وطنيتهم ودفاعا عن استقلال وسيادة ووحدة وطنهم.

وتابع كنعاني: إن التضحيات التي قدمها الشعب السوري في مواجهة الإرهاب الدولي وفي التصدي للمؤامرات متعددة الأطراف ضد أمن واستقرار وسيادة سورية هي تضحيات لا مثيل لها، وتستحق أن تخلد في التاريخ.

وأضاف: نشهد اليوم وحدة وطنية متماسكة بين الحكومة والشعب في سورية كانت إحدى نتائجها ما تحقق من إنجاز عودة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الدول العربية، معربا عن تفاؤل إيران وثقتها بقدرة سورية على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، واستعادتها لدورها الفعال والاستراتيجي في المنطقة بأكملها.

 20 total views

اقرأ أيضاً

مجلس الشعب يحيل مشروع قانون”تطوير مرفأ طرطوس” إلى لجنة الخدمات

hassan

شطرنج السلمية.. نجاح ينتظر الدعم

مؤيد البش

مجمّعات تنموية جديدة في المناطق والمدن وأتمتة حركة شحن وتعبئة الحبوب

hassan