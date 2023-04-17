كنعاني: سورية سطّرت ملاحم بطولية في الدفاع عن استقلالها

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن سورية بدورها الاستراتيجي المحوري وقدراتها وحكمتها السياسية تعتبر من أهم الدول العربية.

وقال كنعاني في تصريح لمراسل “سانا” في طهران: إن سورية واجهت في السنوات الأخيرة الكثير من المؤامرات الغربية، وانتشار التنظيمات الإرهابية، وفقدت الكثير من أبنائها الذين قدموا دماءهم فداء لعزة وكرامة بلادهم، وحفاظاً على وطنيتهم ودفاعا عن استقلال وسيادة ووحدة وطنهم.

وتابع كنعاني: إن التضحيات التي قدمها الشعب السوري في مواجهة الإرهاب الدولي وفي التصدي للمؤامرات متعددة الأطراف ضد أمن واستقرار وسيادة سورية هي تضحيات لا مثيل لها، وتستحق أن تخلد في التاريخ.

وأضاف: نشهد اليوم وحدة وطنية متماسكة بين الحكومة والشعب في سورية كانت إحدى نتائجها ما تحقق من إنجاز عودة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الدول العربية، معربا عن تفاؤل إيران وثقتها بقدرة سورية على إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، واستعادتها لدورها الفعال والاستراتيجي في المنطقة بأكملها.