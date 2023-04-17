مركز السياسات الزراعية لوضع إستراتيجية للتخفيف من أثر التغيرات المناخية

دمشق – ميس خليل

يتابع الوطني للسياسات الزراعية أن المركز تنفيذ دراسة أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي ويعمل على وضع إستراتيجية لتخفيف من أثرها والتأقلم معها، إضافة إلى متابعة تنفيذ مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي ذات الصلة بعمل المركز كتحليل سلاسل القيمة والاستجابة للاحتياجات العاجلة من الوزارة في بعض المواضيع والدراسات البحثية.

وبيّن المهندس رائد حمزة، مدير المركز أن عدد المنتجات من دراسات وأوراق عمل وملخص سياسات ما يقارب 139 دراسة، إضافة إلى ما يزيد عن 100 من المذكرات والمواد التدريبية، منوهاً إلى انه تم إحداث قسم جديد وهو قسم التنمية الزراعية ومهمته تحليل سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ودراسة أداء السلاسل السلعية وتقييم مؤشرات الملائمة وأداء القطاع الزراعي.

وذكر حمزة أن المركز ومنذ إنشائه ساهم بشكل كبير في تحليل السياسات وتقييم أثرها والتدريب وبناء القدرات، ونشر الأبحاث والدراسات وغيرها من المنتجات، كما أنه شكل منتدى عالي الـتأهيل لحوار السياسات ولدعم القطاع الزراعي، من حيث وضعه على منصة إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القادرة على الاستجابة لمتطلبات السياسات والتجارة الزراعية الإقليمية والعالمية لافتاً إلى أن المركز الوطني للسياسات الزراعية يقوم بنشر قاعدة بيانات تفصيلية حول الزراعة السورية بناءً على تصميم FAOSTAT، وهي سهلة الاستخدام والبحث من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للسياسات الزراعية، وأصبحت متاحة للاستخدام العام، وهي تتضمن بيانات حول بعض النواحي مثل التجارة، البيانات الاقتصادية الوطنية، التعداد، المدخلات والمخرجات، الإنتاج، الموارد الطبيعية، الأسمدة، الآليات.

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