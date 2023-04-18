أكثر من 50 ألف سلّة غذائية وزعتها “الأمانة السورية” في رمضان على المتضرّرين من الزلزال

وزّعت فرق الأمانة السورية للتنمية في محافظات حلب واللاذقية ودمشق وريفها وحماة وطرطوس أكثر من 50 ألف سلة غذائية مجهزة بالمواد واللوازم الغذائية الأساسية، للعائلات المتضرّرة من الزلزال.

وأشارت الأمانة في منشور على الفيس بوك إلى أن الفرق الميدانية تعمل على ضمان وصول السلات الغذائية إلى العائلات المتضررة من الزلزال، الموجودين ضمن مراكز الإيواء وخارجها، ولدى أقاربهم في القرى والأرياف، حيث يتم توزيعها وفق قوائم تتضمّن العائلات المنكوبة والأسر في المحافظات، بينما تتابع المنارات المجتمعية توزيع السلات الغذائية للعائلات الأكثر احتياجاً، والفاقدة للمعيل وبحاجة للدعم، والمسجّلة ضمن قوائم منارات الأمانة، إضافة إلى المستفيدين من دورات الدعم التعليمي والنفسي والمهني في المنارات المجتمعية.