إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي السياق، أُصيب عشرات الفلسطينيين مساء أمس جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينتي جنين والخليل بالضفة.

وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي جلبون والجلمة شمال شرق مدينة جنين وبلدة بيت أمر شمال الخليل واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة والعشرات منهم بالاختناق.

من جهة أخرى أغلقت قوات الاحتلال المدخلين الجنوبي والشمالي الشرقي المؤديين إلى مدينة أريحا بالحواجز وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ما تسبب بإعاقة مرور الفلسطينيين الداخلين والخارجين للمدينة.