ارتفاع أسعار الذهب

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2001.09 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2011.10 دولاراً، فيما هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.02 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.55 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1562.26 دولاراً.