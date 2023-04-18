18-أبريل-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

ارتفاع أسعار الذهب

محمد عباس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيداً من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه البنك المركزي الأمريكي بشأن الفائدة.

وذكرت رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2001.09 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2011.10 دولاراً، فيما هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.02 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.55 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1562.26 دولاراً.

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