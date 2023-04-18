الجو غائم جزئياً وزخات مطرية رعدية متوقعة في مناطق متفرقة

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حاراً نسبياً بين الغائم جزئيا والغائم, مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر تكون غزيرة أحيانا في مناطق متفرقة من البلاد, وأجواء سديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والبادية, وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 40 كيلومتراً في الساعة أحيانا في المناطق الجنوبية الشرقية والبادية خلال ساعات بعد الظهر, والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غداً… تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية, ويكون الجو حارا وغائماً جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا في مناطق متفرقة, مع أجواء سديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام ……