الصين تتهم مجموعة السبع بـالافتراء عليها وتلطيخ سمعتها

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين للصحفيين: “تجاهل وزراء خارجية مجموعة السبع في اجتماعهم موقف الصين الرسمي والحقائق الموضوعية وتدخلوا بشكل فاضح في الشؤون الداخلية للصين وافتروا وشوهوا سمعة الصين”.

ويأتي ذلك إثر تنديد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بـ”أنشطة الصين العسكرية” البحرية.

حيث وجه وزراء خارجية فرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة تحذيرا إلى بكين حول طموحاتها العسكرية في بحر الصين الجنوبي.

وأكدوا تمسكهم بموقفهم بشأن تايوان، بعد الجدل الذي أثارته تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بهذا الصدد.