الصين: مجموعة السبع حاولت التدخل في شؤوننا الداخلية

بكين – سانا:

انتقدت الصين تدخل وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن المجموعة تجاهلت الحقائق الموضوعية.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين قوله للصحفيين اليوم: إن “وزراء خارجية مجموعة السبع تجاهلوا في اجتماعهم في اليابان موقف الصين الرسمي والحقائق الموضوعية، وتدخلوا بشكل فاضح في الشؤون الداخلية للصين، وافتروا وعملوا على تشويه سمعتها”.

وتأتي هذه التصريحات إثر انتقادات وجهها وزراء خارجية دول مجموعة السبع إلى بكين بشأن ما زعموا أنه “أنشطة الصين العسكرية البحرية”.

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى اختتموا اليوم اجتماعهم، الذي استمر ثلاثة أيام في منتجع كارويزاوا وسط اليابان.