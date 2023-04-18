القبض على إرهابيين اثنين شرقي العراق

بغداد – سانا:

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظة ديالى شرق العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن بيان لوكالة الاستخبارات الاتحادية قوله: “إن مفارز الوكالة ووحدات التحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من العناصر الإرهابية التي عملت منذ مدة طويلة مع العصابات الإرهابية في محافظة ديالى”.

وأضاف البيان: إنه وبعد التحقيقات اعترف الإرهابيان بقيامهما بعمليات إرهابية من ضمنها تفجير عبوات ناسفة وأبراج للطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية.