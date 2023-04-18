المركزي الروسي: لدينا صمام أمان من الأصول غير الخاضعة للعقوبات

موسكو-سانا

أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن بلادها تمتلك صمام أمان من الأصول غير الخاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نابيولينا قولها اليوم خلال اجتماع مع كتلة الحزب الشيوعي في مجلس النواب الروسي: “لدينا وسادة أمان من الأصول التي لا تخضع للعقوبات”، مشيرة إلى أن العمل جار أيضاً لإعادة الاحتياطيات الروسية المقومة بالدولار واليورو التي جمدها الغرب.

وأضافت نابيولينا: إن موسكو لديها نقطة للتفاوض بها مع الغرب، ولفتت إلى المرسوم الرئاسي الذي يحظر سحب الأموال من روسيا من قبل غير المقيمين من الدول غير الصديقة.

وكانت أمريكا والدول الغربية فرضت بعد انطلاق العملية الخاصة الروسية عقوبات ضد البنك المركزي الروسي، إضافة إلى تجميد احتياطيات دولية تتضمن ذهبا وعملات أجنبية، كما تم فرض حظر على جميع المعاملات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

وفي شأنٍ متصل، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل اليوم حوالي 0.3 بالمئة، ليتجاوز مستوى 2600 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ الـ11 من نيسان 2022.

وذكر موقع آر تي أن المؤشر وصل خلال التعاملات إلى2603.5 نقاط، وجاء ذلك خلافا لمؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار الذي تراجع بنسبة 0.29 بالمئة إلى 1001.79 نقطة.

وفي سوق العملات تم تداول الدولار عند مستوى 81.53 روبلاً بزيادة مقدارها 14 كوبيكا “الروبل يساوي 100 كوبيك” عن سعر الإغلاق السابق، فيما جرى تداول اليورو عند مستوى89.29 روبلاً بزيادة مقدارها 22 كوبيكا عن سعر التسوية السابق.