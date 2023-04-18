انطلاق فعاليات الدورة الفضية لمهرجان الشيخ صالح العلي

طرطوس – محمد محمود:

انطلقت صباح اليوم فعاليات مهرجان الشيخ صالح العلي في مدينة الشيخ بدر بدورته الخامسة والعشرين، بحضور محافظ طرطوس عبد الحليم خليل، والرفيق الدكتور محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي.

المهرجان الذي يستمر على مدار يومين، أصبح رمزية تحاكي تاريخ البطولات التي قدمها أجدادنا عبر نضالهم الأسطوري، وعرفاً سنوياً متزامناً مع ذكرى الجلاء وأعياد نيسان في محافظة طرطوس، حيث يقام في ساحة ضريح المجاهد الشيخ صالح العلي، متضمناً هذا العام فقرات فنية ورياضية وثقافية منوعة.

ففي يومه الأول تضمن المهرجان افتتاح معرض للمهن التراثية والتقليدية، كما تضمن فقرة رياضية لأطفال نادي الشيخ بدر للكارتيه، وكلمة لعلياء محمود رئيس مجلس محافظة طرطوس، إضافة إلى مهرجان شعري شارك فيه الشعراء؛ ممدوح لايقة، واياد خزعل، وعلوش عساف، و ابراهيم ياسين، و يوسف معلا، ومحمود حبيب الذين حضروا من محافظات متنوعة لإحياء الذكرى، فقدموا قصائد وطنية تحاكي حقبة الشيخ صالح العلي ومعاركه وما تلاها من أحداث تاريخية مرت على سورية حتى يومنا هذا.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بفقرة تكريمية.

المشاركون بالمعرض التراثي أكدوا النكهة الخاصة للمعرض عبر حرفهم المستقاة من عبق تاريخ المنطقة، كصناعة أطباق القش للحرفية جمانة ابراهيم، أو المشغولات اليدوية وأعمال الحرير الطبيعي للفنانة روجيه إبراهيم، والأعمال اليدوية لجمعية أطفال المحبة، والمشاركة بتحف خشبية من الفنان ثائر محسن، والفنان التشكيلي خليل بلال المشارك بلوحة تحاكي الصوفية المولوية.

ولفت رئيس دائرة آثار طرطوس مروان حسن إلى الجهود وأعمال التجهيز والترميم التي سبقت المهرجان ليكون بكامل ألقه كما عهده المشاركون.

وبين رئيس بلدية الشيخ بدر محمد غريب العلي أنه تم إجراء تحسينات في مداخل المدينة لاستقبال الزوار، وطلاء تمثال الشيخ صالح العلي باللون الذهبي احتفاءً بهذه المناسبة.

وتحدث شاهين شاهين الباحث بتراث المجاهد الشيخ صالح العلي عن مكان المهرجان واصفاً إياع بالمقدس؛ ففيع تم إعلان الثورة على الفرنسين، مؤكداً أننا أحفاد الثوار المجاهدين نجسّد اليوم التراث والحضارة السورية المتجذرة بهذه الأرض الطيبة التي احتضنت من كل حافظ عليها، وقدرت قيمة الدماء الطاهرة التي رواها بها أبطالها وشهداؤها.

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