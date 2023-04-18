بذكرى الجلاء.. حفل استقبال وتكريم لذوي الشهداء في الحسكة

الحسكة – إسماعيل مطر:

استقبل الرفيقان المهندس تركي عزيز حسن أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي، والدكتور لؤي صيوح محافظ الحسكة، المهنئين بمناسبة ذكرى الجلاء في قاعة الشرف بالمحافظة.

وأكد أمين الفرع أن الجلاء العظيم تحقق نتيجة المعارك والتضحيات الكبيرة والكثيرة لأبناء شعبنا ضدّ المحتل، حيث تم جلاء آخر جندي فرنسي عن الوطن، واليوم من خلال هذه الذكرى العطرة نستذكر البطولات التاريخية التي قدم فيها أبناء الوطن قوافل شهداء روت تراب الوطن بدمائها الزكية، لافتاً إلى أن للجلاء معانٍ ودلالات كبيرة، ومنها حالة التلاحم الوطني بين أبناء الوطن بجميع مكوناتهم ضد الاستعمار الفرنسي بعيداً عن الاختلافات الاجتماعية، لأن الوطن جغرافيا وهوية ومصير وتاريخ وكرامة وعزة.

بدوره عبّر الدكتور صيوح عن معاني العزة والكرامة التي حققها الجلاء، مثمناً ذكراه الأغلى على قلوب كل السوريين، مبيناً أن الجلاء ليس نهاية نضال شعبنا وكفاح أمتنا ضد الاحتلال فاليوم يسجل السوريون انتصارهم ضدّ قوى الشر في هذه الحرب الكونية الظالمة على سورية، والتي أُريد منها النيل من مواقفها المقاومة المشرفة، بفضل الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا والذي حقق الانتصار تلو الانتصار بالتلاحم مع بواسل جيشنا ضدّ الإرهاب وداعميه، وسيرهم خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد، مؤكدين للعالم بأن سورية قادرة على تجاوز جميع التحديات وستبقى شوكة في حلوق المتآمرين.

إلى ذلك تم تكريم عددٍ من أسر الشهداء بحضور القيادة السياسية والإدارية و العسكرية في المحافظة.

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