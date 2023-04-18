بوتين يتفقد مقرين للقوات الروسية على محوري خيرسون ولوغانسك

وحسب بيان للكرملين نقلته وكالة سبوتنيك، طلب الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع القادة العسكريين في مقر مجموعة “دنيبر” على محور خيرسون إبداء رأيهم بشأن الوضع في اتجاهات خيرسون وزابوروجيه، وتبادل المعلومات معهم حول تطورات الوضع في هذه المنطقة.

واطلع بوتين على التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من قائد القوات العسكرية المجوقلة وقوات المظليين في الجيش الروسي العقيد ميخائيل تبلينسكي، كما قدم قائد مجموعة “دنيبر” العسكرية العقيد أوليغ ماكاريفيتش وقادة عسكريون آخرون تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وزار الرئيس بوتين غرفة عمليات مجموعة قوات “فوستوك” في جمهورية لوغانسك، واستمع لتقارير من القادة العسكريين حول الوضع على المحور.