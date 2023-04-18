تدشين مدرسة دوير الشيخ سعد للتعليم الأساسي

طرطوس – محمد محمود

دشن محافظ طرطوس عبد الحليم خليل وأمين فرع الحزب الدكتور محمد حبيب حسين مدرسة جديدة في بلدية دوير الشيخ سعد لتنضم قريباً للمشروع التعليمي في المحافظة، لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة، وتخفف الضغط عن المدارس القريبة من تلك المنطقة.

وأكد مدير تربية طرطوس علي شحود أن العمل سيتم بشكل فوري لوضع المدرسة في الخدمة بما يساهم في تخفيف الضغط وحل مشكلة الدوام النصفي في تلك المنطقة.

وأوضح مدير الخدمات الفنية أحمد سليمان أن المدرسة تتألف من ثلاثة طوابق بمساحة 855 مترا مربعا لكل طابق، ومساحة اجمالية/2565 مترا مربعا، وهي مبنية على رقعة أرض مساحتها 4500 متر مربع، وزادت كلفتها عن 600 مليون ليرة سورية، وتحتوي 24 قاعة صفية و7 إدارية وغرفة معلمين ومخبر وقاعة معلوماتية ودورات مياه خارجية وداخلية، حيث نفذ بناء المدرسة فرع شركة البناء والتعمير بطرطوس وأشرفت عليه مديرية الخدمات.

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