ترحيل 1698 طناً من النفايات الصلبة في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

تقوم مديرية النفايات الصلبة في القنيطرة بترحيل النفايات والقمامة من بلدات وتجمعات القنيطرة وتجميعها في مطمر النفايات الصلبة في محطة الحلس وقد بلغ مجموع ما استقبله المطمر خلال الربع الأول من العام الجاري 1698 طناً من النفايات الصلبة.

وبين مدير النفايات الصلبة في القنيطرة المهندس تيسير السريع أن المديرية أبرمت عقد استثمار للمطمر العائد للمديرية بقيمة 30 مليون ليرة سورية سنوياً، كما تم توقيع عقد لترحيل النفايات في بعض مراكز قوات الطوارئ الدولية (الأندوف) إلى محطة الحلس بقيمة 38 مليون ليرة، إضافة إلى إبرام عقد ترحيل بالأمانة لترحيل مكبات عشوائية في قريتي غدير البستان وجبا بقيمة 20 مليون ليرة.

وأوضح مدير النفايات أن المديرية قامت ببيع الدفعة الأولى من النفايات الورقية بقيمة 20.6 مليون ليرة حيث تقوم المديرية بمهمة جمع النفايات الورقية من كل الجهات العامة والوحدات الإدارية ونقلها لمعمل النفايات لإعادة تدويرها وفرزها، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن بيع الكمية الثانية من النفايات الورقية والبالغة 31 طناً، كما يقوم معمل النفايات الصلبة في الحلس بفرز المواد القابلة للتدوير كالبلاستيك والنايلون والزجاج والكرتون مبيناً أن هناك نحو 15 طناً من الكرتون مجمعة وجاهزة للبيع في المعمل.

وأشار إلى أن المديرية تقوم بمهام كبيرة من خلال مؤازرة الوحدات الإدارية بترحيل النفايات المتراكمة لديها وبالتالي التخلص من التلوث البيئي والصحي بسبب عدم جاهزية آليات النظافة في تلك الوحدات على أرض المحافظة وتجمعات أبناء القنيطرة في ريف دمشق (جديدة الفضل – عرطوز الظهرة – سبينة – مخيم الوافدين)، وكذلك ترحيل الأنقاض من مدينة الحجر الأسود بالتعاون مع آليات مديرية الخدمات الفنية في القنيطرة.

13 total views