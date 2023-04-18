تطوير تقنية لتشخيص مرض باركنسون قبل ظهور الأعراض

طور العلماء تقنية جديدة يمكن أن تساعد على تشخيص مرض باركنسون قبل ظهور الأعراض وتسرّع البحث عن علاج.

ويقول علماء أمريكيون إنهم توصلوا إلى طريقة لتحديد تراكم البروتينات غير الطبيعية المرتبطة بالمرض قبل فترة طويلة من ظهور الأعراض.

ويبدو أن البحث يؤكد أن الطريقة، المعروفة باسم مقايسة تضخيم بذور ألفا سينوكلين يمكنها تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض بدقة. ويمكن أن تمهد النتائج الطريق للكشف المبكر عن مرض باركنسون وتشخيصه وعلاجه.

وقال البروفيسور أندرو سيدروف، من كلية الطب في جامعة بنسلفانيا، والمؤلف الرئيسي المشارك للدراسة: “يمكن أن يكون لتحديد علامة بيولوجية فعالة لأمراض مرض باركنسون آثار عميقة على الطريقة التي نتعامل بها مع مرض باركنسون. الحالة ، التي من المحتمل أن تجعل من الممكن تشخيص الأشخاص في وقت مبكر، وتحديد أفضل العلاجات لمجموعات فرعية مختلفة من المرضى وتسريع التجارب السريرية”

1 total views