دوبرافا: الولايات المتحدة مسؤولة عن إثارة الحروب في سورية والعراق

براغ – سانا:

أكد عضو مجلس الشيوخ التشيكي ياروسلاف دوبرافا أن الولايات المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن إثارة الحروب والتخريب وقتل المدنيين في سورية والعراق وليبيا وأفغانستان وغيرها من الدول.

وقال دوبرافا لموقع “ايه بورتال 24” الإلكتروني التشيكي: إن قائمة الدول التي عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على تخريبها طويلة جداً، مشيراً إلى أن ما يجري الآن في أوكرانيا يصب في نفس السياق.

وأشار دوبرافا إلى أن الولايات المتحدة غير مهتمة الآن بالتوصل إلى أي حل ينهي الحرب في أوكرانيا، بل على العكس من ذلك تقوم بالتصعيد، معرباً عن قناعته بأن هذه الحرب “لن تنتهي إلا بعد أن يعي الأمريكيون أنهم لن يستطيعوا مع الدول التابعة لهم تحقيق النصر على روسيا فيها”.