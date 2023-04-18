رئيسي: على القوات الأجنبية الخروج من المنطقة

طهران – سانا:

أُقيم في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم استعراض عسكري كبير للجيش الإيراني احتفاء بيومه، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكبار قادة القوات المسلحة الإيرانية.

وأكد رئيسي في كلمة له خلال العرض أن القوات الأجنبية الموجودة في المنطقة تهدد أمن بلدانها واستقرارها، موضحاً أن “رسالة الجيش الإيراني إلى هذه القوات، ولا سيما القوات الأميركية هي أن يتركوا المنطقة في أسرع وقت”.

وأشار رئيسي إلى أن الجيش الإيراني “يقف اليوم سداً منيعاً في وجه الإرهاب ويدافع عن مصالح إيران حتى في المحيطات”، منوهاً بتفوقه وتطوره في شتى مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومؤكداً أن يوم الجيش يحمل رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة وأن إيران ترحب بكل المساعي التي تهدف لحفظ الأمن في المنطقة.

وأضاف رئيسي: “ليعلم أعداء إيران خاصة الكيان الصهيوني بأنّ أصغر حركة منهم ضد إيران سيقابلها رد ساحق وأي خطأ ستكون نتيجته تدمير تل أبيب وغيرها، وهذه الرسالة وصلتهم اليوم بالتأكيد”.

وتشارك في استعراض يوم الجيش الإيراني الوحدات القتالية والمدرعات التابعة للقوات البرية للجيش ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة دفاع القوة الجوية والمعدات البحرية المحمولة.

كذلك سيتم عرض جزء من الإنجازات والمعدات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية والمسيرات الإيرانية، فيما سيقام عرض للوحدات المتحركة في مراكز المحافظات الأخرى في البلاد إضافة إلى العاصمة طهران.