سلة الثورة تقترب من حسم الصعود لدوري الكبار

تنطلق اليوم مباريات مرحلة الإياب لفاينال فور دوري كرة السلة لأندية الدرجة الثانية المؤهل لدوري الأضواء، فيقام لقاءان الأول يجمع اليرموك مع العروبة الساعة الرابعة عصراً في صالة اليرموك في حلب، والثاني يجمع السكك مع الثورة في صالة الجلاء في حلب الساعة العاشرة ليلاً.

مباراتا اليوم ستحددان بدرجة كبيرة هوية الفريق الذي سيتأهل لدوري الكبار، حيث سيتأهل فريق واحد هذا الموسم، وتبدو حظوظ الثورة هي الأوفر للعودة لدوري الأولى، خاصة وأنه تصدر مرحلة الذهاب دون أي خسارة بعد فوزه يوم أمس على العروبة في حلب بنتيجة 87- 67 بعد مباراة قوية من جانب لاعبي الثورة الذين تألقوا في الدفاع والهجوم.

لذلك الفريق مطالب اليوم بتحقيق الفوز على السكك “الفريق الأضعف في الدوري الذي لم يحقق أي انتصار” ليضمن بنسبة كبيرة تأهله لدوري المحترفين بانتظار المباراة الأصعب له غداً مع اليرموك (فاز الثورة بالذهاب 69-56).

مساعد مدرب فريق الثورة طوني عربجي أكد لـ”البعث” صعوبة المباراة وأهميتها، فالفوز فيها يؤكد أحقية الفريق بصدارة الترتيب، وهي تعتبر أول الطريق للتأهل لدوري الأضواء، مضيفاً أن لاعبي الفريق جاهزون للمباراة التي سيغيب عنها قائد الفريق جوزيف لطفي وأمجد الأخرس للإصابة.

من جهتها مباراة اليرموك مع العروبة تعتبر الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين، فاليرموك يسعى لرد الدين لخسارته بالذهاب 83-87، والفوز فقط يحيي آماله بالمنافسة على بطاقة التأهل أما الخسارة فتعني خروجه من المنافسة، من جهته يدرك العروبة أن فوزه يبقيه على مقربة من الثورة، حيث كان قد حقق فوزين مقابل خسارة وما زال يحدوه الأمل بالمنافسة على الصدارة.

عماد درويش

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