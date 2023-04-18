سلة الحرية تتفاوض مع مدرب لبناني.. وتتطلع لنقلة نوعية

حلب- محمود جنيد

يتواصل الأخذ والرد في كواليس سلة الحرية في قصة بطلها مدرب الفريق الأول ومشرف اللعبة المستقيل من مجلس الإدارة أديب مكتبي الذي تكررت مرات استقالته وعودته، لأسباب كانت تتعلق بتفرد رئيس النادي بالقرار وإهماله للعبة كرة السلة، وفي آخر مرة جاءت الاستقالة مزدوجة من تدريب فريق الرجال والإشراف على اللعبة.

من جانبه أوضح مكتبي لـ”البعث” بأنه عاد إلى نشاطه الطبيعي كمشرف للعبة كرة السلة في نادي الحرية، ومدرب سيقود مباراة فريق الرجال المقبلة مع أهلي حلب، بعد زوال الأسباب وحل مشكلة المستحقات المادية المتأخرة للفريق.

وكشف مكتبي بأن هناك مفاوضات متقدمة مع المدرب اللبناني صباح خوري لمسك دفة فريق الرجال، بانتظار قراره النهائي بالموافقة على المهمة.

ولفت مشرف سلة الحرية بأن لديه مخطط مستقبلي ضمن استراتيجية هدفها تحقيق نقلة نوعية على صعيد الفريق الأول.

وأضاف مكتبي: التطلعات ستكون للأمام، والارتقاء لمراكز متقدمة، ولتحقيق هذا الغرض سيتم التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين الموسم المقبل.

وكان مدرب فريق الجلاء السابق الدكتور عبود شكور قد اعتذر عن تدريب الاخضر الحلبي مبيناً لـ “البعث” بأن التواصل لم يكن بشكل مباشر معه من إدارة النادي، لكن بصرف النظر عن ظروف النادي فضل الاعتذار بسبب ضغوط عمله الطبي.

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