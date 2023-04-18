شحنة مساعدات طبية من كينيا.. وطائرة مساعدات روسية لمتضرري الزلزال في المحافظات

دمشق – موسكو – سانا:

تسلم الهلال الأحمر العربي السوري صباح اليوم شحنة مساعدات طبية، وصلت إلى مطار دمشق الدولي على متن طائرة قادمة من كينيا، محملة بـ 40 طناً من المساعدات الطبية والإنسانية لدعم متضرري الزلزال.

وفي تصريح صحفي بين رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي أن سورية بحاجة لمدة طويلة للمساعدات لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال، مبيناً أن الهلال الأحمر السوري سيشارك في اجتماع للاتحاد الدولي للصليب الأحمر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في جنيف مع جميع الدول المانحة.

وقال حبوباتي: “هناك محادثات جدية بين الهلال الأحمر السوري ومنظمة أطباء بلا حدود التي قدمت شحنة المساعدات اليوم، عبر الطائرة القادمة من كينيا، ونأمل أن تتطور هذه المحادثات وصولاً لتوقيع اتفاقيات”.

بدوره أشار الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير العمليات في منظمة أطباء بلا حدود إلى أن شحنة المساعدات المقدمة للمتضررين من الزلزال هي دفعة ثانية لمساعدات أرسلت إلى الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس، لتوزيعها على المتضررين.

وبين عبد الرحمن أن هذه الطائرة تتضمن الاحتياجات الحالية التي تقدم بها الهلال الأحمر السوري، وتشمل 40 طناً من خيم الإيواء وحليب الأطفال ومعدات جراحية، لافتاً إلى أنه سيتم عقد مباحثات مع الهلال الأحمر العربي السوري، للوصول إلى تفاهمات معينة لتتمكن المنظمتين من العمل سوية للوصول إلى كل المحتاجين والمتضررين في سورية.

إلى ذلك، وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة مساعدات مقدمة من روسيا الاتحادية للمتضررين من الزلزال.

وأشار مدير مطار اللاذقية المهندس زياد الطويل إلى أن الطائرة تحمل على متنها 14.6 طناً من المساعدات الإغاثية، بهدف إعانة متضرري الزلزال في المناطق المنكوبة.