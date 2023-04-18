شويغو خلال لقائه نظيره الصيني: التعاون بين روسيا والصين يساعد على استقرار الوضع العالمي
موسكو – تقارير:
أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن التعاون بين روسيا والصين يساعد على استقرار الوضع العالمي وتقليل التوتر.
ونقلت “سبوتنيك” عن شويغو قوله اليوم خلال مباحثاته مع نظيره الصيني لي شانغ فو في موسكو: “إن تنسيق جهودنا على الساحة الدولية له تأثير على استقرار الوضع في العالم، ويساعد على تقليل احتمالات الصراع، ومن المهم أن نقّيم بلداننا على قدم المساواة وعلى جوهر التحول المستمر في المشهد الجيوسياسي العالمي”.
وأضاف شويغو: إن روسيا والصين تنسقان إجراءاتهما في التحضير لدوريات بحرية وجوية مشتركة وتدريبات عسكرية على أساس ثنائي وفي صيغ متعددة الأطراف، وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم سيعمل على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع، وسيسمح بإجراء مناقشة صريحة لقضايا الساعة للأمن العالمي والإقليمي.
ولفت شويغو إلى تأكيد الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في وقت سابق على أن الشراكة الروسية الصينية الشاملة والتعاون الاستراتيجي على أعلى مستوى يجب تطويرهما من خلال تقديم دعم قوي لبعضهما البعض، بما في ذلك قضايا الأمن القومي.
من جهته، أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين تفقد مقرين للقوات الروسية على محوري خيرسون ولوغانسك، واستمع إلى تقارير القادة العسكريين الميدانيين حول سير العمليات العسكرية.
وحسب بيان للكرملين، طلب الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع القادة العسكريين في مقر مجموعة “دنيبر” على محور خيرسون إبداء رأيهم بشأن الوضع في اتجاهات خيرسون وزابوروجيه، وتبادل المعلومات معهم حول تطورات الوضع في هذه المنطقة.
واطلع بوتين على التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من قائد القوات العسكرية المجوقلة وقوات المظليين في الجيش الروسي العقيد ميخائيل تبلينسكي، كما قدم قائد مجموعة “دنيبر” العسكرية العقيد أوليغ ماكاريفيتش وقادة عسكريون آخرون تقاريرهم العسكرية المرتبطة بالتطورات في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وزار الرئيس بوتين غرفة عمليات مجموعة قوات “فوستوك” في جمهورية لوغانسك، واستمع لتقارير من القادة العسكريين حول الوضع على المحور.
وفي شأنٍ آخر، أكد وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف أن روسيا تعارض بشكل قاطع تشريع الاتجار بالمخدرات الخفيفة السائد في الدول الغربية.
وقال كولوكولتسيف خلال اجتماع المجلس المشترك لوزارات الشؤون الداخلية لروسيا الاتحادية الذي عقد في موسكو بمشاركة وزير الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكو لبحث مسألة المخدرات: “إن إضفاء الشرعية على المخدرات الخفيفة التي نراها في عدد من الدول الغربية يعزز استهلاكها بين جيل الشباب، وروسيا ترفض هذا النهج بشكل قاطع، وستواصل الدفاع عن موقفها في جميع المحافل الدولية”، مضيفاً: إن الجماعات الإجرامية الخاضعة لسيطرة مسؤولي كييف تشرك المواطنين الروس في توزيع المخدرات بل إن جهاز الأمن الأوكراني يستخدم جهاز كشف الكذب للتحقق من تجار المخدرات لديهم.
ولفت كولوكولتسيف إلى أن موظفي وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية شاركوا بشكل مباشر في تنظيم المختبرات السرية، وتم اختبار تجار المخدرات الذين تم تجنيدهم، باستخدام أجهزة كشف الكذب من أجل “الموثوقية”، مشددا على أن الأوضاع تحت السيطرة، رغم جميع المحاولات الأوكرانية والغربية.
بدورها أشارت المتحدثة باسم الداخلية الروسية إيرينا فولك إلى أنه نتيجة للعمل المشترك للوزارات سنحت الفرصة لتقديم أعضاء المؤسسات الإجرامية الكبرى التي وزعت المخدرات الاصطناعية على الأراضي الروسية من خلال المتاجر “الإلكترونية”.
وبينت فولك أنه تم الكشف عن حوالي 3 آلاف جريمة متعلقة بالمخدرات في المناطق الروسية المتاخمة لبيلاروس، وتم التعرف على أكثر من ألف شخص متورط فيها ومصادرة حوالي 900 كيلوغرام من المواد المحظورة.
وفيما يتعلق بالشأن الكوري الديمقراطي، أكد رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إيليتشيف اليوم أن تزايد وتيرة تجارب إطلاق الصواريخ من قبل بيونغ يانغ هو رد فعل على الأفعال والاستفزازات الأمريكية، لافتاً إلى أن “بيونغ يانغ مجبرة على الرد على ما يفعله الأمريكيون.. والدائرة المفرغة مستمرة”، ومشدداً على أن واشنطن وحلفاءها ليسوا مستعدين لأي خطوات ملموسة لتهدئة الموقف، ووقف التصعيد ضد كوريا الديمقراطية.
وأشار إيليتشيف إلى أن الولايات المتحدة فقط تقوم بتشديد العقوبات ضد كوريا الديمقراطية، على الرغم من الخطوات التي اتخذتها بيونغ يانغ لتهدئة الوضع، بما في ذلك تفكيك الأنفاق في موقع فونجري للتجارب النووية، مبيناً أن روسيا تتباحث مع الصين حول ضرورة النظر في أسباب التصعيد الحالي من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، وقال: “لدينا مشروع قرار وخطة تسوية تدريجية والتي نقترح فيها أن نبدأ بالقضايا الإنسانية”.
وتواصل الولايات المتحدة خطواتها الاستفزازية والتصعيدية تجاه كوريا الديمقراطية، والتي أكدت أمس أن تطوير أسلحتها الإستراتيجية يهدف إلى تعزيز دفاعها عن النفس بمواجهة التهديدات الأمريكية.
من جهةٍ أخرى، أعلن مدير إدارة أمن المعلومات الدولية في الخارجية الروسية أرتور ليوكمانوف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يقومون بعسكرة الفضاء المعلوماتي، وهذا ما يمكن أن يتطور إلى صدام مسلح.
وقال ليوكمانوف: إن “من الأمثلة الواضحة على هذه السياسة الأمريكية لعسكرة الفضاء المعلوماتي هو إنشاء في هذا البلد رسميا ما يسمى بالقيادة السيبرانية العاملة داخل القوات المسلحة”، مشدداً على أن هذه التوجهات تتعارض بشكل أساسي مع نهج روسيا ومع توجهات معظم الدول في العالم.
وأوضح ليوكمانوف أن هناك هياكل قائمة رسميا تستخدم ترسانة تكنولوجيا المعلومات والوصول إلى هذه التقنيات، بما في ذلك أجهزة الاتصال للمستخدمين العاديين، معتبراً أن “مثل هذه الأمور خطيرة للغاية، سلسلة مثل هذه الأحداث يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى تدمير الاتصالات بين الدول، ولكن أيضا إلى مواجهة مسلحة”.
25 total views