شويغو خلال لقائه نظيره الصيني: التعاون بين روسيا والصين يساعد على استقرار الوضع العالمي

موسكو – تقارير:

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن التعاون بين روسيا والصين يساعد على استقرار الوضع العالمي وتقليل التوتر.

ونقلت “سبوتنيك” عن شويغو قوله اليوم خلال مباحثاته مع نظيره الصيني لي شانغ فو في موسكو: “إن تنسيق جهودنا على الساحة الدولية له تأثير على استقرار الوضع في العالم، ويساعد على تقليل احتمالات الصراع، ومن المهم أن نقّيم بلداننا على قدم المساواة وعلى جوهر التحول المستمر في المشهد الجيوسياسي العالمي”.

وأضاف شويغو: إن روسيا والصين تنسقان إجراءاتهما في التحضير لدوريات بحرية وجوية مشتركة وتدريبات عسكرية على أساس ثنائي وفي صيغ متعددة الأطراف، وفي إطار منظمة شنغهاي للتعاون، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم سيعمل على زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع، وسيسمح بإجراء مناقشة صريحة لقضايا الساعة للأمن العالمي والإقليمي.

ولفت شويغو إلى تأكيد الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في وقت سابق على أن الشراكة الروسية الصينية الشاملة والتعاون الاستراتيجي على أعلى مستوى يجب تطويرهما من خلال تقديم دعم قوي لبعضهما البعض، بما في ذلك قضايا الأمن القومي.